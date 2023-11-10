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Руc Тат
Общество 10 ноября 2023 17:20

Синоптики предупредили татарстанцев о тумане вечером 10 ноября

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Синоптики предупредили татарстанцев о тумане вечером 10 ноября
Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

«Во второй половине дня 10 ноября, ночью и утром 11 ноября местами ожидается туман», – сказано в релизе Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что во время предстоящих выходных осадки на территории Татарстана постепенно прекратятся, а температурный фон при этом понизится.

#предупреждение о тумане
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