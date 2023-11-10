Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптики предупредили татарстанцев о тумане вечером 10 ноября
Скопировать ссылку
Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»
Синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.
«Во второй половине дня 10 ноября, ночью и утром 11 ноября местами ожидается туман», – сказано в релизе Гидрометцентра.
Ранее сообщалось, что во время предстоящих выходных осадки на территории Татарстана постепенно прекратятся, а температурный фон при этом понизится.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2