Синоптики предупредили татарстанцев о тумане вечером 10 ноября

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Синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

«Во второй половине дня 10 ноября, ночью и утром 11 ноября местами ожидается туман», – сказано в релизе Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что во время предстоящих выходных осадки на территории Татарстана постепенно прекратятся, а температурный фон при этом понизится.