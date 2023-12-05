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Синоптики предупредили татарстанцев о гололедице на дорогах
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, будет идти небольшой снег. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Столбик термометра будет показывать от -13 до -8 градусов. Ночью в отдельных районах прогнозировалась метель с порывами ветра до 15-17 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в период с 5 по 13 декабря в республике объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемой аномально холодной погоды.
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