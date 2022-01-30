Синоптики предупреждают о тумане в Татарстане

В ближайший час с сохранением ночью и утром 31 января в Татарстане ожидается местами туман. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Последний день января в республике будет облачным, пойдет снег. Ночью температура воздуха составит от −9 до −14 градусов, днем столбик термометра будет показывать от −2 до −7.

Татарстанцев также предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней в Россию придет необычно теплая погода.