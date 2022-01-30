Гидрометцентр пообещал аномально теплую погоду в следующие пять дней

В ближайшие пять дней в Россию придет необычно теплая погода. Так, в Европейской части аномалия составит от 4 до 12 градусов, в Азиатской части — на 4–7 градусов выше нормы. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

«Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная — аномалии положительные. На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 градусов, а на европейской территории страны — на 4-7 градусов выше нормы», — перечислил специалист.

Он отметил, что с 3 февраля аномалия усилится, и в регионах станет еще теплее: в Азиатской части она составит до 16 градусов.