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Общество 27 октября 2024 14:30

Синоптики предупредили о тумане и гололедице в Татарстане

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В понедельник, 28 октября, ночью и утром на Татарстан опустится туман. Ухудшения погоды стоит ожидать в том числе в Казани, рассказали в Гидрометцентре РТ.

Кроме того, на некоторых участках дорог возможно образование гололедицы.

Напомним, что сегодня в республике прогнозируются дождь и температуры до +7 градусов.

#прогноз погоды #гололедица #туман
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