Синоптики предупредили о тумане и гололедице в Татарстане

В понедельник, 28 октября, ночью и утром на Татарстан опустится туман. Ухудшения погоды стоит ожидать в том числе в Казани, рассказали в Гидрометцентре РТ.

Кроме того, на некоторых участках дорог возможно образование гололедицы.

Напомним, что сегодня в республике прогнозируются дождь и температуры до +7 градусов.