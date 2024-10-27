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Синоптики предупредили о тумане и гололедице в Татарстане
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В понедельник, 28 октября, ночью и утром на Татарстан опустится туман. Ухудшения погоды стоит ожидать в том числе в Казани, рассказали в Гидрометцентре РТ.
Кроме того, на некоторых участках дорог возможно образование гололедицы.
Напомним, что сегодня в республике прогнозируются дождь и температуры до +7 градусов.
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