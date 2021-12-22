Синоптики предупредили о похолодании до -30 градусов в Татарстане

Завтра, 23 декабря, под влиянием поступающего в Татарстан из северных широт холодного воздуха на территории республики установятся сильные морозы. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом останется облачным с прояснениями. Временами будет идти снег. Умеренный северо-западный ветер в течение дня поменяет направление на юго-западное. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В ночные и утренние часы температура воздуха составит от 20 до 25 градусов мороза, а при прояснениях — и до 30 градусов ниже нуля (в Казани — до -29 градусов). В дневные часы температурный фон несколько поднимется — до -16, -21 градуса (в столице республики — до -18, -20).

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 24 декабря, на территории Татарстана еще сохранятся сильные морозы. В субботу же, 25-го числа, как и предсказывалось ранее, температурный фон начнет повышаться. В регион придут снег и метели.