Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Татарстане

До конца недели в Татарстане сохранится неустойчивая погода — с метелями, снегом и сильным ветром. Об этом татарстанцев предупреждает Гидрометцентр республики.

Так, сегодня на территории РТ ожидается сильный ветер, метель и до 17 градусов мороза.

С среду же погода будет более мягкой — ночью столбики термометров не опустятся ниже -8...-3 градусов, днем воздух прогреется до -3...+2 градусов. Сохранятся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, возможны небольшие метели, сильный ветер.

Четверг, 18 ноября, принесет очередное похолодание: от -16 до -11 градусов ночью, от -4 до +1 градуса — днем. Вновь прогнозируются снег и мокрый снег.

19 и 20 ноября, по предварительному прогнозу, вероятны небольшие осадки. Температуры воздуха ночью будут находиться в пределах -7...-2 градусов, днем воздух прогреется до 0 градусов.