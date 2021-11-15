В Татарстане ожидается сильный ветер и до 17 градусов мороза
Во вторник на территории Татарстана ожидаются метель и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15–20 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Погода будет облачной, с прояснениями. Ночью осадки маловероятны, однако днем возможен небольшой снег.
В ночные часы столбики термометров опустятся до 8–13 градусов мороза, на востоке республики ожидается до −17 градусов. Днем температуры будут держаться в пределах 3–8 градусов со знаком минус.
Также синоптики предупреждают о гололедице.