В Татарстане ожидается сильный ветер и до 17 градусов мороза

Во вторник на территории Татарстана ожидаются метель и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15–20 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Погода будет облачной, с прояснениями. Ночью осадки маловероятны, однако днем возможен небольшой снег.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 8–13 градусов мороза, на востоке республики ожидается до −17 градусов. Днем температуры будут держаться в пределах 3–8 градусов со знаком минус.

Также синоптики предупреждают о гололедице.