Синоптики предупредили о небольшом похолодании в Татарстане

В ближайшие дни в Татарстане произойдет смена антициклонов, возможно небольшое похолодание. Однако погода останется сухой, заявили в Гидрометцентре РТ.

Ночью 1 октября в регионе ожидается от +5 до +10 градусов, местами возможно понижение температур — от +3 до −2 градусов. Днем столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов тепла.

2-3 октября ночами прогнозируется от 0 до +6 градусов, в низких районах — от 0 до −2. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов.

Предварительно в пятницу и субботу существенных изменений погоды не ожидается. Осадки по-прежнему маловероятны, температура в светлое время суток составит от 15 до 20 градусов.

Ранее стало известно, что из-за сухой и теплой погоды в республике продлено штормовое предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью лесов.