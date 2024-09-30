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Синоптики предупредили о небольшом похолодании в Татарстане
В ближайшие дни в Татарстане произойдет смена антициклонов, возможно небольшое похолодание. Однако погода останется сухой, заявили в Гидрометцентре РТ.
Ночью 1 октября в регионе ожидается от +5 до +10 градусов, местами возможно понижение температур — от +3 до −2 градусов. Днем столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов тепла.
2-3 октября ночами прогнозируется от 0 до +6 градусов, в низких районах — от 0 до −2. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов.
Предварительно в пятницу и субботу существенных изменений погоды не ожидается. Осадки по-прежнему маловероятны, температура в светлое время суток составит от 15 до 20 градусов.
Ранее стало известно, что из-за сухой и теплой погоды в республике продлено штормовое предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью лесов.
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