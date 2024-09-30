news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 30 сентября 2024 12:01

В Татарстане продлили предупреждение из-за высокого риска пожаров в лесах

Скопировать ссылку
В Татарстане продлили предупреждение из-за высокого риска пожаров в лесах
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 1 по 7 октября в Татарстане продолжит действовать штормовое предупреждение. Оно объявлено из-за чрезвычайной и высокой опасности лесных пожаров в республике, сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, в эти дни в регионе ожидается 4-й и 5-й классы опасности.

#штормовое предупреждение #гидрометцентр рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100