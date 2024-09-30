В Татарстане продлили предупреждение из-за высокого риска пожаров в лесах

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С 1 по 7 октября в Татарстане продолжит действовать штормовое предупреждение. Оно объявлено из-за чрезвычайной и высокой опасности лесных пожаров в республике, сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, в эти дни в регионе ожидается 4-й и 5-й классы опасности.