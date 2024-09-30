news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане продлили предупреждение из-за высокого риска пожаров в лесах
Скопировать ссылку
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
С 1 по 7 октября в Татарстане продолжит действовать штормовое предупреждение. Оно объявлено из-за чрезвычайной и высокой опасности лесных пожаров в республике, сообщает Гидрометцентр РТ.
По данным синоптиков, в эти дни в регионе ожидается 4-й и 5-й классы опасности.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400