Гидрометцентр РТ: дожди в Татарстане прекратятся в начале следующей недели

Гидрометцентр Татарстана составил прогноз погоды в республике на ближайшие дни. Согласно ему, дожди прекратятся в начале следующей недели.

В пятницу, 27 мая, Татарстан окажется под влиянием активного атмосферного фронта. Ночью местами возможен небольшой дождь. Утром и днем также ожидаются кратковременные дожди, локально сильные; в отдельных районах грозы; локально возможен град. Юго-западный ветер днем местами может достигать силы 15-20 м/с, локально до 24 м/с. Ночью температура будет колебаться в районе 3-8 градусов выше нуля, днем она составит от +14°С до +19°C.

В выходные дни, 28 и 29 мая, сохранится облачная с прояснениями погода. Также прогнозируются дожди, в отдельных районах с грозами и сильным ветром порывами 15-20 м/с. Ночью температура воздуха достигнет от +6°С до +12°С, днем она поднимется до 16-22 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в понедельник и вторник на территории Татарстана распространится антициклон. Осадки прекратятся. Ночные температуры будут находиться на уровне от +7°С до +13°С, днем они составят от +19°С до +25°С.