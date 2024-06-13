Синоптики предупредили о 35-градусной жаре, грозе и граде в Татарстане

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Сегодня днем в Татарстане столбик термометра поднимется до +30-35 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Ожидается переменная облачность, днем и вечером местами пройдет кратковременный дождь, а также гроза, локально град.

Скорость ветра составит 5-10 м/с, днем местами возможны кратковременные усиления до 14 м/с, а при грозе до 20 м/с.