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Синоптики предупредили о 35-градусной жаре, грозе и граде в Татарстане
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Сегодня днем в Татарстане столбик термометра поднимется до +30-35 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Ожидается переменная облачность, днем и вечером местами пройдет кратковременный дождь, а также гроза, локально град.
Скорость ветра составит 5-10 м/с, днем местами возможны кратковременные усиления до 14 м/с, а при грозе до 20 м/с.
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