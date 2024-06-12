В Татарстане ожидается ухудшение погоды – грозы и град

Грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с ожидаются завтра в Татарстане. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на метеорологов.

«С 06.00 до 21.00 13 июня на территории Республики Татарстан и в городе Казань ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15-20 м/с, локально град», – говорится в сообщении.

В случае ухудшения погодных условий сотрудники ведомства рекомендуют водителям воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, соблюдать ПДД. Также владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выезда на воду, учитывать погодные условия, всегда иметь при себе средства спасения, средства связи и навигации, не рыбачить в одиночку.

Во время усиления ветра следует убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов, не стоять и не парковать машины возле навесов и деревьев. Чтобы избежать травм от порывов ветра, необходимо укрыться в здании.