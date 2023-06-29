Жителей Татарстана в конце недели ждет жара до 33 градусов

Фото: «Татар-информ»

Завтра в Татарстане ожидается потепление. По данным гидрометцентре республики, воздух прогреется до +33 градусов.

Между тем, синоптики обещают краткровременные дожди и грозу. Днем порывы ветра в отдельных районах Татарстана достигнут 15-20 метров в секунду.

В Казани также ожидается гроза, а температура воздуха прогреется до +29 градусов.