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Общество 29 июня 2023 15:03

Жителей Татарстана в конце недели ждет жара до 33 градусов

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Фото: «Татар-информ»

Завтра в Татарстане ожидается потепление. По данным гидрометцентре республики, воздух прогреется до +33 градусов.

Между тем, синоптики обещают краткровременные дожди и грозу. Днем порывы ветра в отдельных районах Татарстана достигнут 15-20 метров в секунду.

В Казани также ожидается гроза, а температура воздуха прогреется до +29 градусов.

#погода #жара купание #прогноз погоды
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