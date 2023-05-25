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Синоптики обещают небольшое похолодание в Татарстане на следующей неделе
В ближайшие дни в Татарстане изменится погода. Жаркий и малооблачный циклон уступит место атмосферному фронту, который придет в республику из центральной части России. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Так, уже завтра в республике ожидаются грозы и сильный ветер.
Осадки прогнозируются и на выходных. 27 и 28 мая в республике возможны кратковременные дожди и грозы с усилениями ветра. Ночью температуры воздуха составят от 14 до 19 градусов, днем — от 29 до 29, а на востоке — до 32 градусов.
Предварительно, в начале новой недели ожидается небольшое похолодание: ночью от 11 до 16 градусов, в дневные часы — от 21 до 26. Прогнозируются грозовые дожди.
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