Синоптики обещают небольшое похолодание в Татарстане на следующей неделе

В ближайшие дни в Татарстане изменится погода. Жаркий и малооблачный циклон уступит место атмосферному фронту, который придет в республику из центральной части России. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, уже завтра в республике ожидаются грозы и сильный ветер.

Осадки прогнозируются и на выходных. 27 и 28 мая в республике возможны кратковременные дожди и грозы с усилениями ветра. Ночью температуры воздуха составят от 14 до 19 градусов, днем — от 29 до 29, а на востоке — до 32 градусов.

Предварительно, в начале новой недели ожидается небольшое похолодание: ночью от 11 до 16 градусов, в дневные часы — от 21 до 26. Прогнозируются грозовые дожди.