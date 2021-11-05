Специалист КФУ рассказал, какая погода ожидает казанцев в ноябре

Казанцев ждет ноябрь с температурами выше нормы. Согласно многолетним метеонаблюдениям, в среднем устойчивый снежный покров установится 17 – 20 ноября. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«Согласно долгосрочному прогнозу, ноябрь ожидается с температурами выше нормы, а именно около 1 градуса со знаком „плюс“. Многолетняя норма температуры ноября составляет минус 3,5 градуса», — сказал Аухадеев.

По его словам, объем осадков в этом месяце также будет ниже нормы. Первая декада ноября обещает быть достаточно теплой для этого времени года, с положительной температурной аномалией порядка +4 градусов. К концу недели характер погоды определит циклон.

«Сохранится положительный фон температур, установление устойчивого снежного покрова не ожидается. Согласно многолетним климатическим наблюдениям, в Татарстане в среднем устойчивый снежный покров устанавливается 17-20 ноября», — резюмировал доцент.

Он также предупредил о резком понижении атмосферного давления с пятницы на субботу. Так, меньше чем за сутки давление может понизиться на 10 мм ртутного столба — это негативно повлияет на самочувствие метеозависимых людей.