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Общество 14 декабря 2024 18:35

Синоптик заявил, что частично без снега остались регионы пары округов России

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Частично без снега остались лишь регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, чьи слова приводит «Интерфакс».

При этом спикер подчеркнул, что даже в этих регионах снег уже лег в горах. В целом же снежный покров покрыл 97% территории России.

Ранее метеоролог из Татарстана заявил, что декабрь всегда отличается неустойчивым характером. Так он прокомментировал ситуацию с погодой в Казани в первой декаде зимнего месяца. Отметим, что, по данным синоптика, в начале декабря в столице РТ было значительно теплее нормы.

#снег #Россия
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