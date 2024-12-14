Синоптик заявил, что частично без снега остались регионы пары округов России

Частично без снега остались лишь регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, чьи слова приводит «Интерфакс».

При этом спикер подчеркнул, что даже в этих регионах снег уже лег в горах. В целом же снежный покров покрыл 97% территории России.

Ранее метеоролог из Татарстана заявил, что декабрь всегда отличается неустойчивым характером. Так он прокомментировал ситуацию с погодой в Казани в первой декаде зимнего месяца. Отметим, что, по данным синоптика, в начале декабря в столице РТ было значительно теплее нормы.