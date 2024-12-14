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Синоптик заявил, что частично без снега остались регионы пары округов России
Частично без снега остались лишь регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, чьи слова приводит «Интерфакс».
При этом спикер подчеркнул, что даже в этих регионах снег уже лег в горах. В целом же снежный покров покрыл 97% территории России.
Ранее метеоролог из Татарстана заявил, что декабрь всегда отличается неустойчивым характером. Так он прокомментировал ситуацию с погодой в Казани в первой декаде зимнего месяца. Отметим, что, по данным синоптика, в начале декабря в столице РТ было значительно теплее нормы.
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