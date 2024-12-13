Метеоролог о погоде в Казани: Декабрь всегда отличается неустойчивым характером

Первая декада декабря в Казани вылась значительно теплее нормы. Частые перепады температур и скачки атмосферного давления случались из-за повышенной активности Северной Атлантики, сообщил «Татар-информу» профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Декабрь всегда отличается неустойчивым характером погоды. Первая декада, по данным метеорологической обсерватории КФУ, оказалась на 3,5 градуса теплее климатической нормы. В норме температура должна была быть «минус» 5,9 градуса, а она оказалась «минус» 2,4 градуса. Снег выпал с опозданием, сейчас высота снежного покрова в Казани составляет около 14 см», - рассказал он.

По данным Юрия Переведенцева частые перепады температур имеют негативные последствия.

«Скачет давление, буквально за сутки оно опустилось за 10 мм, что почувствовали метеозависимые люди», - пояснил он.

Собеседник «Татар-информа» добавил, что на Европейской территории России в атмосфере отмечаются «большие контрасты».

«Сейчас циклон к нам идет с Атлантики, а на юге циклон идет со Средиземного моря. Активно себя ведут атмосферные фронты, большие перепады температур и давления, ветер, метель, гололедица», - констатировал Переведенцев.