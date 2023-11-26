«Проказы мальчика»: какое влияние окажет Эль-Ниньо на погоду зимой в Татарстане?

Из-за Эль-Ниньо предстоящая зима в нашем регионе может быть теплой и снежной

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Зима будет теплой и снежной»

Феномен Эль-Ниньо помог миру достичь рекордной жары в этом году и не собирается сдавать позиции как минимум до апреля 2024 года, сообщает Всемирная метеорологическая организация. Естественный эффект потепления в Тихом океане может вызвать повышение глобальной температуры в краткосрочной перспективе.

Что такое Эль-Ниньо? Это явление, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного. Обратный процесс, когда она становится холоднее, называется Ла-Нинья. Эти термины переводятся с испанского соответственно как «мальчик» и «девочка». События происходят каждые 2-7 лет и влияют на климат в разных уголках Земли, в том числе и в Татарстане.

По мнению доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимура Аухадеева, из-за этого глобального явления предстоящая зима в нашем регионе может быть теплой и снежной.

«Из-за Эль-Ниньо произойдет выброс тепла в атмосферу, которое перераспределится по земному шару. Не исключено, что тепловой отклик затронет и нашу территорию», – отметил Аухадеев.

По предварительному прогнозу Гидромета России, среднемесячная температура декабря в Казани будет ниже нормы, в январе – в пределах нормы, а в феврале – выше нормы.

«Плохой улов рыбаков связан с тем, что вода у побережья Перу теплеет, рыба такую воду не любит» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»»

«Рыбаки жалуются на плохой улов раз в семь лет»

Спикер КФУ объяснил, что происходит в экваториальной части Тихого океана и почему это привлекает всеобщее внимание.

«Уже давно рыбаки заметили, что с периодичностью раз в два года – семь лет у них не ловится рыба. Плохой улов связан с тем, что вода у побережья Перу теплеет, рыба такую воду не любит. Последний раз такие явления наблюдались в 2017 году. Тот год вошел в историю как самый теплый на земном шаре. В Татарстане он тоже был теплым, но не побил рекорды», – рассказывает Тимур Аухадеев.

Тихий океан далеко, и кажется, что отклик происходящих там событий не может быть настолько явным. Однако явление сопровождается мощным выбросом тепла в атмосферу.

«Океан является очагом формирования воздушных масс. В результате атмосфера становится теплее, чем обычно. Явление Эль-Ниньо до сих пор до конца не изучено, поэтому прогнозы не всегда бывают точными», – предупреждает Аухадеев.

По его словам, связь тех событий с климатом Татарстана действительно прослеживается, хотя и с некоторым запозданием. Когда температура Тихого океана повышается, в такие годы в нашем регионе «отмечаются избытки тепла».

«Думаю, что отклик от этого явления будет, есть устойчивая тенденция того, что зима закончится раньше. Стоит отметить, что в этом году весна и лето пришли раньше привычных сроков. Кроме того, лето было продолжительным», – напоминает доцент КФУ.

Спикер отметил, что этот год в нашем регионе был рекордно засушливым, однако влагообеспеченность лета в долгосрочной перспективе растет. При этом лето теплеет меньше, чем зимний период.

Буквально за несколько дней на Казань обрушилось больше месячной нормы осадков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Теплый и снежный ноябрь наблюдается третий год подряд»

В этом году постоянный снежный покров в столице Татарстана сформировался с небольшим опозданием от средней многолетней нормы. Обычно он ложится 17-18 ноября. Людям уже казалось, что снега не будет до Нового года, но буквально за несколько дней на Казань обрушилось больше месячной нормы осадков. Виной тому выход теплого южного циклона.

Такой теплый и снежный ноябрь в нашем городе метеорологи наблюдают уже третий год подряд. По данным Тимура Аухадеева, в прошлом году за месяц в Казани выпало 63 мм осадков, а еще годом ранее – почти 96 мм.

«В этом году в ноябре в городе выпало 65 мм осадков при норме 45 мм, и это не предел. Скоро со Скандинавии придет очередной циклон, который также может принести снегопад», – предупреждает собеседник «Татар-информа».

Также, по его словам, осенью часто случаются скачки атмосферного давления. К примеру, в начале этой недели произошел экстремальный скачок – за сутки давление упало сразу на 17 мм ртутного столба, что не могли не почувствовать метеозависимые люди.

Вообще погода на этой неделе была очень контрастной. Началась она с аномального тепла, во второй половине произошло резкое похолодание, а потом опять потеплело.

«В начале следующей недели в Казани в дневные часы ожидается от нуля до -1 градуса, что больше соответствует погоде в третью декаду октября. Но это потепление будет краткосрочным. Потом южные потоки сменятся и температура приблизится к норме», – сообщил Аухадеев.

Среднемесячная температура декабря в Казани будет ниже нормы, в январе – в пределах нормы, а в феврале – выше нормы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Климат Казани за 200 лет потеплел на 4 градуса»

По данным ученых КФУ, глобальное потепление особенно ощутимо в Татарстане в последнее десятилетие. Климат Казани теплеет примерно на полградуса за десять лет. Наиболее активно это происходит в зимние месяцы.

Темпы потепления погоды в регионе сопоставимы с аналогичными климатическими явлениями по всей России. В целом на земном шаре такие изменения происходят с меньшей скоростью и составляют примерно 0,18 градуса за десять лет.

«Климат Казани за 200 лет потеплел на 4 градуса, и это слишком много», – отмечает Аухадеев.

К каким последствиям это может привести? По мнению эксперта КФУ, пока у жителей Татарстана плюсов больше, чем минусов.

«Мы не живем на берегу океана, и нам не грозит затопление от таяния ледников. У нас сокращается отопительный период, увеличивается период вегетации, растет обеспеченность влагой, правда, и засушливый период растет тоже», – пояснил Тимур Аухадеев.

Ученый добавил, что в годы, когда наблюдается Эль-Ниньо, часто случаются тропические циклоны, но нам они не угрожают.

Потепление в нашем регионе происходит в основном за счет зимнего периода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Трескучих морозов не будет»

Профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев добавил, что явление Эль-Ниньо влияет на температурный фон на всей планете, но протекает в разных регионах по-разному. Это событие планетарного масштаба, которое имеет колоссальные последствия.

«Оно может действовать на нас косвенно. К примеру, может сказаться частое воздействие Атлантики. В целом Эль-Ниньо может продлиться и до конца следующего года», – считает профессор КФУ.

Переведенцев также заметил, что потепление в нашем регионе происходит в основном за счет зимнего периода. Скорость потепления января в Татарстане составляет 1 градус за десять лет. А лето за указанный период становится теплее максимум на 0,5 градуса.

При этом в нашем регионе растет продолжительность засушливых периодов, увеличивается количество опасных метеоявлений, растут ущербы от них. В летнее время возможны шквалы, грозы, смерчи и засухи. В зимний период часто случаются резкие перепады температур и скачки атмосферного давления. Вероятность сильных, трескучих морозов при этом уменьшается, заключил Юрий Переведенцев.