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Общество 9 февраля 2025 16:03

Синоптик Тишковец предупредил об обильных снегопадах в Татарстане в конце февраля

Синоптик Тишковец предупредил об обильных снегопадах в Татарстане в конце февраля
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане в конце февраля возможны снегопады, которые приведут к образованию сугробов высотой до 25 см. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец.

«В заключительной декаде февраля на юго-западе России активизируются балканские циклоны, которые принесут обильные снегопады в Черноземье и Поволжье, где к 23 февраля появятся сугробы высотой 17…22, местами до 25 см», – написал Тишковец в своем телеграм-канале.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что текущий год может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

#прогноз погоды #татарстан погода #погода
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