news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 сентября 2025 15:00

Синоптик Шувалов спрогнозировал три волны бабьего лета в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

Первая волна бабьего лета в Татарстане продлится примерно до 17 сентября. После этого характер погоды изменится, но со временем тепло вернется. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С 20-го числа, плюс-минус один день, ожидается вторая волна бабьего лета, но она будет более прохладной. Ночью могут быть первые заморозки на севере и востоке Татарстана. Температура будет около 10 градусов в дневные часы», – сказал он.

Это бабье лето в регионе пройдет в несколько волн, считает синоптик.

«Сейчас идет первая волна, потом будет вторая, не исключена и третья. Это и есть особенность осени этого года», – подчеркнул Шувалов.

Подробнее о том, когда ждать новых волн тепла, первых заморозков и снега читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
Татарстан в объятиях антициклона: синоптики обещают несколько волн бабьего лета
Татарстан в объятиях антициклона: синоптики обещают несколько волн бабьего лета
#прогноз погоды #бабье лето #аномальное тепло
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025