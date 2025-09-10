Синоптик Шувалов спрогнозировал три волны бабьего лета в Татарстане

Первая волна бабьего лета в Татарстане продлится примерно до 17 сентября. После этого характер погоды изменится, но со временем тепло вернется. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С 20-го числа, плюс-минус один день, ожидается вторая волна бабьего лета, но она будет более прохладной. Ночью могут быть первые заморозки на севере и востоке Татарстана. Температура будет около 10 градусов в дневные часы», – сказал он.

Это бабье лето в регионе пройдет в несколько волн, считает синоптик.

«Сейчас идет первая волна, потом будет вторая, не исключена и третья. Это и есть особенность осени этого года», – подчеркнул Шувалов.

Подробнее о том, когда ждать новых волн тепла, первых заморозков и снега читайте в материале «Татар-информа».