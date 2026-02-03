Синоптик Шувалов сообщил о повторении снежного рекорда 2016 года в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В целом за январь в разных районах Татарстана выпало от 150 до 180% месячной нормы осадков. Большой вклад в такой результат внесли последние снегопады. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Только за 1 февраля выпала треть месячной нормы, высота снежного покрова сразу подскочила практически на 10 сантиметров. Сейчас она составляет 71 сантиметр – это довольно значительная величина. Да, не рекорд, но очень-очень значительная величина, особенно по сравнению с предыдущими годами», – отметил он.

Всего за январь в регионе выпало 76 миллиметров осадков, и еще 11 миллиметров добавилось в первый день февраля.

«По сути дела, это повторение январского рекорда 2016 года, тогда тоже выпало 87 миллиметров. Так что погода сложная», – констатировал метеоролог.

