Синоптик Шувалов сообщил, какая погода ожидается в Татарстане 1 сентября

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане 1 сентября может пройти кратковременный дождь, а температура воздуха в этот день составит около +20 градусов. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Этот день вырисовывается не слишком жарким в Татарстане. В День знаний есть вероятность небольшого кратковременного дождя и температуры около +20 градусов», – сказал собеседник агентства.

Ранее маркетолог Сергей Сикирин призвал родителей школьников внимательно смотреть на предложение о продаже школьной формы и других принадлежностей. По его словам, перед Днем знаний продавцы используют одну уловку для повышения прибыли, а именно продают товары наборами. Например, в «Комплект первоклассника» входит как нужные, так и не нужные вещи, но не все родители обращают внимание на этот нюанс.