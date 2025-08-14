Консультант напомнил об уловках маркетологов перед Днем знаний

Перед 1 сентября предсказуемо подорожали школьная форма, рюкзаки и канцтовары. При этом если потребители покупают товары к определенным датам, маркетологи пользуются некоторыми уловками, чтобы увеличить покупки. Об этом предупредил в разговоре с «Радио 1» маркетолог, консультант по продажам Сергей Сикирин.

«Нужно внимательно смотреть на предложение, потому что одна из уловок – это комплексное предложение, например, «Комплект первоклассника». В этот комплект включают и то, что нужно, и то, что в меньшей степени продается, и не все родители на это смотрят», – констатировал специалист.

По его словам, предложение может казаться очень выгодным, но зачастую переплата идет за позиции, которые ребенку либо не нужны, либо нужны, но их можно купить по отдельности со скидкой. Вместе с тем он признал, что родители часто пользуются комплексными предложениями, чтобы не тратить время.

Кроме того, убежден Сикирин, покупать канцелярские и другие не скоропортящиеся товары необходимо заранее. «Чем больше этот срок (доставки – прим. Т-и), тем меньше стоимость, если мы говорим про маркетплейс. Многие позиции идут под заказ, и если покупать заранее, то стоимость будет существенно ниже», – подчеркнул он.

Наряду с этим эксперт упомянул естественные причины роста цен (в частности), увеличение стоимости материалов или логистики. Сам факт приближения 1 сентября как будто даёт право дополнительно повысить цены на актуальные товары, потому что их всё равно купят, резюмировал он.