Синоптик Шувалов рассказал, вернется ли жара в Татарстан в июле

В конце июня глубокий циклон переместился и развился над центральными, а потом и восточными районами Европейской части России, он «втянул в себя воздух с Баренцева моря». Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Поэтому отмечаются сильные осадки, низкое давление и невысокая температура. Температура до конца этой недели будет не выше 18-19 градусов. Ожидается прохладная погода с обильными дождями. О возвращении жары, наверное, мечтать не стоит», – отметил он.

По данным Шувалова, ситуация с развитием атмосферных процессов складывается таким образом, что над Европейской территорией России сохранится глубокая ложбина.

«Ложбина прохладного воздуха тянется вплоть до Черного и Каспийского морей. За счет этого на Европейскую территорию будут поступать более прохладные воздушные массы. Изменения погоды, которые произойдут в июле, связаны с тем, что июньский процесс сменится на более зональный. Гребни высокого давления будут чередоваться с ложбинами низкого давления», – пояснил Шувалов.

По его словам, дождей меньше не станет, но погода в июле будет умеренно теплой, близкой к климатической норме.

Подробнее о прогнозе погоды в июле читайте в материале «Татар-информа».