Синоптик Шувалов рассказал об изменении погоды к 8 Марта в Татарстане

К предстоящим праздничным выходным дням холодный антициклон отступит от Татарстана, сместится на юго-восток. Ожидается небольшое потепление до «минус» 1-6 градусов, но погода останется по-зимнему морозной. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«К 8 Марта антициклон уйдет дальше, на Урал и на Сибирь. Температура немного повысится в Татарстане – до 1–6 градусов мороза», – сказал он.

По данным Гидрометцентра РТ, температура воздуха в первую декаду марта в республике ожидается в пределах климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется тоже около климатической нормы.

