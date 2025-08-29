news_header_top
Общество 29 августа 2025

Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Татарстане в День Республики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В День Республики в Казани и по всему Татарстану будет очень теплая и комфортная погода. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ожидается первая фаза начинающегося потепления, температура составит +21..+26 градусов в дневные часы, с утра – около 15 градусов тепла, ни малейшего намека на осадки», – отметил он.

По данным Гидромета РТ, 30 августа к Татарстану приблизится теплый фронт очередного циклона. Местами в отдельных районах прогнозируется небольшой дождь. Температурный фон в ночные часы составит +6..+11 градусов, днем потеплеет до +19..+24 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды в начале осени читайте в материале «Татар-информа».

