Синоптик Шувалов сообщил о «почти июльской» погоде в Татарстане 1 сентября

Фото: © «Татар-информ»

1 сентября погода в Татарстане будет по-летнему теплой. Однако во второй половине дня возможен дождь. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Во второй половине дня может пройти небольшой кратковременный дождь. Но это в основном затронет западные и северные районы Татарстана. Температура будет почти июльской – +22..+27 градусов», – рассказал он.

По данным Гидрометцентра РТ, 1 сентября в нашем регионе сохранится теплая погода с дневными температурами +24..+29 градусов, днем местами в отдельных районах возможен небольшой дождь.

