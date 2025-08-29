Синоптик Шувалов рассказал, когда в Татарстан придет бабье лето

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первая волна бабьего лета придет в Татарстан в первых числах сентября и продлится всю первую декаду. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С начала месяца установится, практически не дожидаясь первого ухудшения погоды, бабье лето. Первая декада будет сухой и теплой, с температурами выше +20 градусов. Можно ожидать, что весь месяц температура будет близка к норме и чуть выше нормы при дефиците осадков. Но в этом нет ничего страшного, ведь август перевыполнил норму по осадкам», – рассказал он.

По данным Шувалова, в целом сентябрь будет «не слишком выдающимся по температуре». И, скорее всего, он даст дефицит осадков.

Подробнее о прогнозе погоды в начале осени читайте в материале «Татар-информа».