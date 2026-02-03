Синоптик Шувалов предупредил татарстанцев о приближении нового снегопада

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Не успели дорожные службы очистить дворы и улицы населенных пунктов Татарстана от последствий снежного апокалипсиса, как на регион надвигается очередная волна обильных осадков. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В субботу, 7 февраля, ослабление морозов, и снегопад пойдет по новой. На выходные ждем очередной завал снегом. Думаю, что сантиметров 15–20 за 7 и 8 февраля нужно ждать. Там действительно очень хорошо „выстреливает“», – предупредил синоптик.

Он отметил, что выпавший снег за неделю немного уплотнится, а потом разразится «следующий снежный заряд».

«Поскольку температура будет все-таки около -10 градусов – легкий, пушистый снег, очень объемный. Так что еще может приблизиться к метру высота снежного покрова», – заметил Шувалов.

