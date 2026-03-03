Синоптик Шувалов предупредил о вторжении арктического антициклона в Татарстан

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начало марта принесло в Татарстан весеннее тепло, температурный фон превысил норму на 3–5 градусов. Однако с середины этой недели погода резко изменится из-за вторжения арктического антициклона, центр холода которого сейчас находится над Ямалом и севером Урала. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На северо-востоке европейской территории присутствует довольно существенный очаг холода – арктический антициклон. Начиная со среды-четверга начнется вторжение этого холодного воздуха на восток европейской территории нашей страны, и это целиком захватит Татарстан. Положительные значения температуры сменятся достаточно быстро, на 3–5 дней», – отметил он

По данным Шувалова, температура воздуха в ночные часы составит «минус» 10–14 градусов, а днем местами похолодает до «минус» 8–10 градусов.

