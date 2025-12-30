Синоптик Шувалов предупредил о январской «температурной лихорадке»

Первые дни нового года в Татарстане будут мягкими и слабоморозными. В начале января ожидается комфортная зимняя погода, но она задержится ненадолго. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, уже 3-4 января ожидается небольшое ночное похолодание до «минус» 12-17 градусов, которое быстро сменится новой волной потепления и снегопадами.

«С запада подходит достаточно глубокий циклон, снег пойдет, и температура повысится уже до "минус" 3-6 градусов. Большая часть предстоящих новогодних каникул пройдет при мягкой, слабо морозной погоде», – пояснил Шувалов.

Перелом наступит после рождественских праздников. В конце первой декады января жителей республики ждет резкое и сильное похолодание.

«Намечается похолодание, начиная с 8-9 января. Не исключено резкое понижение температуры сразу до "минус" 20-25», – предупредил Шувалов.

Он подчеркнул, что резкие перепады температуры будут характерны для всего января.

«Я употребляю термины "температурная лихорадка", "температурные горки", "температурные качели". Они будут преследовать погоду в Татарстане весь январь», – сказал синоптик.

Подробнее о прогнозе погоды в новогоднюю ночь и январские праздники читайте в материале «Татар-информа».