Синоптик Шувалов предупредил о низком наполнении уровня воды в Волге в ходе половодья

Весенние процессы на Куйбышевском водохранилище в этом году проходят в условиях острого дефицита снега. По прогнозу синоптиков, объем половодья станет одним из самых низких за годы наблюдений. Об этом сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Отсутствие снега в верховьях Волги в этом году скажется и скажется весьма заметно. Мой прогноз, что это будет одно из самых низких половодий за весь ряд наблюдений. Думаю, 21, 20 и 19-й века такого еще не видели», – сказал он.

По словам синоптика, дефицит влаги отмечается довольно долго. Очень засушливым был сентябрь 2024 года, ситуация немного исправилась в декабре и в январе, когда выпало около нормы осадков в бассейне Волги. Но «засушливыми» были февраль и март – выпало меньше половины месячной нормы в феврале и около половины месячной нормы осадков в марте.

«Характерная особенность минувшей зимы – уменьшенное количество осадков. С осадками не повезло не только на Средней Волге, не повезло и югу. Количество осадков за зиму оказалось ниже нормы. Низкое количество осадков и высокие температуры привели к тому, что снежный покров удалился гораздо раньше привычных сроков. Дефицит осадков ощутимый, и он сказывается, учитывая высокую температуру воздуха (на 4-6 градусов превышающую норму) в январе и марте», – подчеркнул Шувалов.

По словам синоптика, надежда на весенние осадки есть всегда, но, скорее всего, сохранится сложившаяся засушливая тенденция. Осадки в апреле и в мае будут существенно ниже нормы, поскольку преобладают антициклональные процессы.

«Наполнение Волги будет одним из самых низких за весь ряд наблюдений. Такая напряженная ситуация сохранится на протяжении всего летнего периода», - считает Шувалов.

Подробнее о ходе весеннего паводка и ситуации на Волге читайте в материале «Татар-информа».