Общество 14 января 2026 15:11

Синоптик Шувалов: «Ближайшая декада в Татарстане будет аномально холодной»

Предстоящая декада в Татарстане будет достаточно холодной. Температура воздуха будет ниже нормы на несколько градусов. Об этом сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Эта декада началась с положительной аномалии. Однако температура в пятницу, субботу и воскресенье будет на 6-8 градусов ниже климатической нормы. Среднедекадная температура будет также на 3-5 градусов ниже климатической нормы», – рассказал он.

По словам синоптика, понижаться температура воздуха будет со среды.

«Это не "минус" 40 градусов, как на юге Сибири, но все равно похолодание значительное», – добавил Шувалов.

Подробнее о погоде в Татарстане на Крещение и во второй половине января читайте в материале «Татар-информа».

