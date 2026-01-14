Синоптик Шувалов: «Ближайшая декада в Татарстане будет аномально холодной»
Предстоящая декада в Татарстане будет достаточно холодной. Температура воздуха будет ниже нормы на несколько градусов. Об этом сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Эта декада началась с положительной аномалии. Однако температура в пятницу, субботу и воскресенье будет на 6-8 градусов ниже климатической нормы. Среднедекадная температура будет также на 3-5 градусов ниже климатической нормы», – рассказал он.
По словам синоптика, понижаться температура воздуха будет со среды.
«Это не "минус" 40 градусов, как на юге Сибири, но все равно похолодание значительное», – добавил Шувалов.
