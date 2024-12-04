Синоптик рассказал о климатических особенностях декабря

В текущем году в начале декабря температурные значения на несколько градусов превышают климатическую норму. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин.

«С 5 по 8 декабря температура придет в норму по климату, то есть уже будет и днем, и ночью отрицательная температура. К тому же, не будет осадков, только ветер и снежок. Вот это особенность предстоящих дней», – сказал он в беседе с «Радио 1».

По словам синоптика, до середины текущего месяца серьезные похолодания не прогнозируются.

Ранее жителей Татарстана предупредили о надвигающихся на регион метелях, а также о гололедице на дорогах.