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Синоптик рассказал о климатических особенностях декабря
В текущем году в начале декабря температурные значения на несколько градусов превышают климатическую норму. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин.
«С 5 по 8 декабря температура придет в норму по климату, то есть уже будет и днем, и ночью отрицательная температура. К тому же, не будет осадков, только ветер и снежок. Вот это особенность предстоящих дней», – сказал он в беседе с «Радио 1».
По словам синоптика, до середины текущего месяца серьезные похолодания не прогнозируются.
Ранее жителей Татарстана предупредили о надвигающихся на регион метелях, а также о гололедице на дорогах.
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