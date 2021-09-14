Синоптик пообещал Поволжью холод, дожди и сильный ветер

В регионы Приволжского федерального округа на этой неделе придет устойчивое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и сильным порывистым ветром. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает ТАСС.

Синоптик объяснил ожидаемое снижение температурного фона идущим с севера циклоном. «В среднюю полосу, в Поволжье стремится холодный воздух, который сформировался над акваторией Северного ледовитого океана, имеет низкую температуру», — уточнил он.

По словам исследователя, предстоящее «похолодание будет таким, что температура воздуха опустится до значений на 4–5 градусов ниже климатической нормы». В большинстве регионов Поволжья столбики термометров не будут не будет подниматься выше +10 градусов.

По прогнозу метеоролога, сегодня днем в Казани воздух еще прогреется до 18–20 градусов тепла, однако в ночь на среду, 15 сентября, похолодает примерно до 10 градусов и пройдут дожди. «Потом — 7–9 градусов и, хотя существенных осадков не будет, погода будет облачной», — заключил собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что со среды в Татарстане вновь ожидается похолодание.