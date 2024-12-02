Синоптик объяснил, почему в Татарстане в начале декабря нет снега

Из-за воздействия циклонов с Северной Атлантики в ноябре в Татарстане наблюдалась положительная температурная аномалия в 2-3 градуса. Поэтому в регионе до сих пор не образовался устойчивый снежный покров. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

По его словам, особенно теплой выдалась последняя декада заключительного осеннего месяца, когда температуры были выше нормы на 5-7 градусов. За месяц выпал 71% от месячной нормы осадков. Однако весь выпавший снег растаял.

«Повышенный температурный фон привел к тому, что выпавший снег не лег. В республике образование устойчивого снежного покрова пока не отмечалось. В ближайшие пару суток по-прежнему будет достаточно теплая погода с преобладанием положительных дневных температур. Остатки снежного покрова будут сходить. Также возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега», – сказал Феликс Гоголь.

В норме устойчивый снежный покров по республике обычно устанавливается в конце второй – начале третьей декады ноября. Однако в этом году этого не случилось.

Более подробно о погоде зимой читайте в материале «Татар-информа» – «Крупная температурная аномалия»: куда пропали зима и снег в Татарстане и чем это грозит.