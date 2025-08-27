Синоптик Ильин рассказал, когда в Татарстане наступит «бабье лето»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане с 1 по 10 сентября установится сухая и солнечная погода. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Начало сентября в Татарстане будет умеренно теплым. В ночь на 1 сентября зона осадков уйдет в Пермский край, а большая часть Татарстана будет находиться в зоне без осадков. В первый день осени воздух прогреется до +12..+17 градусов утром, а днем ожидается до +21..+25 градусов. В целом температура в первой декаде будет подниматься до +20..+22 градусов, в отдельные дни при прояснениях воздух прогреется до +23..+25 градусов. Скорее всего, весь этот период погода будет сухой, солнечной», – сказал собеседник агентства.

При этом он допустил, что после первой декады в республику придет холодный атмосферный фронт и температура понизится, но насколько сильно – пока прогнозировать трудно.