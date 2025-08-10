news_header_top
Общество 10 августа 2025 18:40

Вильфанд сообщил, когда закончится бархатный сезон на юге России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бархатный сезон на российском юге будет длиться минимум до 10 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что бархатным сезоном называют наиболее благоприятный период для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата. В это время уже нет жары, как, к примеру, в июле, но ещё довольно тепло, в том числе ночью.

«На курортах Черного моря…даже в первой декаде октября еще бархатный сезон прогнозируется», - сказал синоптик.

Он отметил, что температура Черного моря на российском юге очень высокая.

«Вода - это очень инерционная субстанция, не воздух, который быстро охлаждается», - отметил Вильфанд.

По его данным, на сегодняшний день температура воды у побережья в Анапе и Геленджике достигает 24-25 градусов, в Туапсе и Сочи - 28 градусов, в Ялте и Алуште - 27 градусов, а в Феодосии - 25 градусов.

