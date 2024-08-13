Синолог Мартынов: Китай продолжает политику реформ и открытости

Фото: пресс-служба Министерства иностранных дел КНР

В преддверии 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и 75-й годовщины основания Китайской Народной Республики внимание общественности к политическому курсу руководства Китая не ослабевает.

В этой связи состоявшийся с 15 по 18 июля 2024 г . в Пекине 3-й Пленум ЦК КПК 20-го созыва смело можно назвать историческим. Полный текст коммюнике на русском языке размещён на сайте Министерства иностранных дел КНР.

На пресс-конференции по итогам третьего пленума ЦК КПК 20-го созыва руководитель отдела исследований канцелярии ЦК КПК Тан Фанъюй признал работу полностью успешной. Главным его результатом является постановление о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения модернизации страны.

Разъяснение сути программы развития Китая до 2029 г. предоставил и Генеральный консул КНР в г. Казани г-н Сян Бо. Он начал свое выступление с констатации, что за минувшие семь десятков лет российско-китайские отношения выдержали «испытания на прочность» и стали образцом отношений между великими державами мира.

Генеральный консул КНР в г. Казани г-н Сян Бо Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На 3-м Пленуме ЦК КПК 20-го созыва было представлено более 60 стратегических инициатив и более 300 «важных мер», которые затрагивают институты и механизмы всех уровней, охватывая все аспекты социально-экономического развития Китая. Их удобно изложить по трём основным блокам, обозначаемым ключевыми формулами.

«Всестороннее углубление реформ»

Несмотря на огромные успехи развития Китая в XXI в., развитие страны неравномерно, равно как инновационный потенциал реализован далеко не в полной степени. Речь идет не только о поддержке инноваций, но и об усилении законности в общественном сознании, о культурном развитии, об улучшении благосостояния народа. Подчеркивается, что развитие Китая характеризуется последовательностью и непрерывностью. Особо подчеркивается, что направление развития Китая обладает высокой степенью определенности, последовательности и непрерывности.

«Открытость на высоком уровне»

Развитие Китая не предполагает сворачивания глобализации и замыкания крупнейшей экономики мира «на себя». За десять лет реализации стратегической инициативы «Один пояс – один путь» КНР подписала международные договоры со 150-ю странами мира и 30-ю международными организациями, привлекла более триллиона долларов инвестиций. Резкие перемены в международной экономике не влияют на стратегию открытости Китая миру. Основой национальной политики Китая является настойчивое стремление к открытости.

«Модернизация в китайском стиле»

На Пленуме было объявлено, что к 2035 г. Китай полностью сформирует систему социалистической рыночной экономики высокого уровня развития, что не только приведет к завершению социалистической модернизации, но и к усовершенствованию системы государственного управления. В области международной политики Китай продолжит следовать линии независимой и мирной внешней политики, реализуя инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Китайская модернизация имеет огромное значение для стран Глобального Юга и мира в целом, ибо это модель модернизации мирного развития.

Руководство Китайской Народной Республики выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир, за модель общедоступной вовлеченной глобализации, что описано концепцией Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о построении сообщества единой судьбы человечества. Это напрямую касается Татарстана и Казани, так как в нашем городе в октябре пройдет встреча лидеров стран БРИКС.

Дмитрий Мартынов Фото: kpfu.ru

Историческая справка

Согласно Конституции КНР 1982 г. руководящая роль в стране закреплена за Коммунистической партией Китая (КПК). Высшим органом управления Китаем как раз и является партийный съезд, на котором избирается Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), проводящий пленумы в промежутках между съездами. ЦК в свою очередь избирает Политбюро и его Постоянный комитет. Порядок созывов ЦК КПК легко определить по последнему Съезду КПК: XX Съезд, на котором был избран действующий Центральный комитет, проходил в Пекине 16—22 октября 2022 г. Съезды КПК проводятся раз в пять лет, между которыми обычно собирается семь пленумов ЦК КПК. Сложилась традиция, что третий из семи пленумов посвящается экономическому развитию, определяя стратегию развития партии и государства на ближайшие пять-десять лет.

Доктор исторических наук, профессор Высшей школы востоковедения «Восточный разряд» Института международных отношений Казанского федерального университета Дмитрий Мартынов.