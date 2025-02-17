Символы ФСО «Динамо»: Красная площадь, «Русский хоккей» и победа Татарстана

Детская команда из Татарстана «Ак Барс - Динамо» стала победителем турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси по хоккею с мячом. История триумфа татарстанских ребят на Красной площади в Москве - в репортаже «Татар-информа».





Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс-Динамо»

Победа Татарстана в «Русском хоккее» на Красной площади в Москве

Москва, Красная площадь и «Русский хоккей». Именно так называется вид, спорта, который на одной половине земного шара называют хоккеем с мячом, а на другой – бенди. И именно в самом сердце России – на Красной площади, в одном из самых «русских» видов спорта, победу одержал клуб из Татарстана – «Ак Барс - Динамо».

Детская команда из Казани взяла главный трофей крупного XV Всероссийского турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси в возрастной группе — 9-11 лет. Соревнования традиционно проходили в рамках праздника Русского хоккея, организуемого Федерацией хоккея с мячом России и Московским Патриархатом.

В финальном матче юные хоккеисты, собранные из воспитанников казанского «Динамо» и «Ракеты» обыграли команду «Воскресная школа» из Москва с разгромным счетом 4:0. А лучшим бомбардиром турнира стал 11-летний Роберт Ваньков.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс-Динамо»

Поддержать юных земляков в столицу приехали первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин и советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, член Общественной палаты РФ Ольга Павлова.



Они стали свидетелями уверенной и красивой победы татарстанских ребят над московскими сверстниками. Добавим, что помощь в организации поездки на турнир оказал казанский хоккейный клуб по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо».

Большие символы на грядущее 100-летие ФСО «Динамо» Татарстана

Победа динамовского спорта Татарстана в «Русском хоккея» на катке на Красной площади символична вдвойне. В конце января в ФСО «Динамо» республики подвели итоги прошлого года и отметили 99-летие общества. И очередная победа, на сей раз в Москве, задает тон всему 2025-му году, по итогам которого ФСО «Динамо» республики перешагнет историческую отметку в 100 лет со дня основания.

«В достижениях республики есть и частица динамовцев» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть результаты, есть достижения, есть успехи. Не стыдно о них говорить», – подводил итоги январского совещания руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Также в конце пленума он отметил, что когда проводились Игры БРИКС, гости говорили о столице Татарстана как об одном из самых красивых городов в Европе.

«В достижениях республики есть и частица динамовцев, которые на разных должностях – в МВД, таможне, УФСИНе, других наших коллективах – и спорт продвигают, и работу свою хорошо делают», – заключил руководитель Администрации Раиса РТ.

Нет сомнений, что и 2025-й год пройдет под знаком побед татарстанского «Динамо» на российских и международных соревнованиях.