«Есть результаты, и не стыдно о них говорить!»: «Динамо» в Татарстане отметило 99-летие

В ФСО «Динамо» Республики Татарстан подвели итоги прошлого года и отметили 99-летие. Лучшие спортсмены и тренеры получили медали. Кого именно наградили и как участники сообщества помогают бойцам СВО техникой, а также проводят обучение на передовой – в репортаже «Татар-информа».





В день 99-й годовщины со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан прошел пленум организации

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

99 лет ФСО «Динамо» в Татарстане

Сегодня в МВД по Республике Татарстан в день 99-й годовщины со дня образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан прошел пленум организации.

В работе приняли участие руководитель Администрации Раиса РТ, Председатель Общества «Динамо» Республики Татарстан Асгат Сафаров, руководители министерств и ведомств республики, представители динамовских клубов, спортсмены, тренеры и ветераны движения.

Асгат Сафаров поздравил собравшихся с праздником. Еще утром СМИ опубликовали его официальное поздравление, в котором отмечалось, что сегодня «Динамо» – единственная общественно-государственная спортивная организация, действующая во всех регионах России и участвующая в решении государственных задач в области физической культуры и спорта.

Председатель общества отметил, что история «большой и славной динамовской семьи» тесно переплетена с историей страны. Общество возродило бокс, сыграло значительную роль в становлении, развитии стрелкового спорта, фехтования и самбо. Именно в «Динамо» появилось новое направление, как спортивная медицина.

Асгат Сафаров поздравил собравшихся с праздником Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спортсмены и тренеры общества героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах в составе отдельных мотострелковых бригад особого назначения, вели подрывную и диверсионную работу в тылу врага, готовили специалистов разных направлений, воевали на фронтах, ковали победу в тылу.

Сегодня общество «Динамо» Республики Татарстан объединяет в своих рядах 32 коллектива физической культуры, представляющие практически все силовые ведомства и иные спортивные организации, в которых состоит более 25 тысяч человек.

Как динамовцы помогают СВО

На пленуме обсудили финансовые вопросы, а также помощь, которую оказывают спортсмены ФСО «Динамо» помогают бойцам СВО.

Член Общественной палаты России, советник председателя Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова рассказала, что руководитель национальной Федерации тхэквондо ИТФ Адам Хабилаев, помимо доставки гуманитарной помощи в зону проведения СВО, участвовал в эвакуации раненых бойцов с линии соприкосновения, а также проводил занятия по рукопашному бою для бойцов спецназа.

В то же время, вице-президент Федерации по водно-моторным видам спорта России Вячеслав Колотовкин был на линии боевого соприкосновения 38 раз. Доставил в зону СВО 527 тонн груза. Федерацией была оказана помощь 15 воинским подразделениям мобилизованных добровольцев-контрактников из Республики Татарстан на общую сумму 521,6 млн рублей.

Ольга Павлова отметила, что ФСО «Динамо» сотрудничает с благотворительным фондом «Фронтовые перевозчики» и выражает им большую благодарность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Лично Вячеславом Колотовкиным было проведено обучение бойцов спецподразделений по управлению мотоциклами, квадроциклами, водным транспортом в условиях современного боя. И это только некоторые из примеров высокого патриотизма», — заявила Павлова.

Также она отметила, что ФСО «Динамо» сотрудничает с благотворительным фондом «Фронтовые перевозчики» и выражает им большую благодарность.

«Мы помогаем госпиталям, военным частям, медицинским оборудованием, тактическими рюкзаками. Все это помогает очень серьезно спасать жизни наших бойцов на передовой. Огромное спасибо благотворительному фонду «Фронтовые перевозчики», с которым «Динамо» Республики Татарстан подписало соглашение о доставке и сотрудничестве по линии доставки гуманитарных грузов», – заключила Павлова.

Прошлый сезон для команд сообщества «Динамо» сложился удачно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Команды ФСО «Динамо» выдали хороший сезон

Прошлый сезон для команд сообщества «Динамо» сложился удачно. Так, женский волейбольный клуб «Динамо – Ак Барс» стал победителем чемпионата России.

Клуб по хоккею на траве «Динамо Ак Барс» тоже взял чемпионство России, а также Кубок и Суперкубок страны. Помимо этого, коллектив завоевал золото Международного турнира «Прометей».

Женская команда по хоккею на траве «Ак Барс – Динамо» смогла занять первое место в чемпионате России и второе место в Кубке страны.

Единственным клубом ФСО «Динамо», который не взял наград в прошлом сезоне, стал «Ак Барс – Динамо» по хоккею с мячом. С новым тренером, Игорем Загоскиным, команда завершила первый этап чемпионата России на седьмом месте.

После выступлений спикеров состоялась церемония награждения лучших спортсменов и тренеров ФСО «Динамо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наградили лучших спортсменов и тренеров ФСО «Динамо»

После выступлений спикеров состоялась церемония награждения лучших спортсменов и тренеров ФСО «Динамо».

Среди спортсменов награду получили чемпионка Европы по самбо и серебряный призер чемпионата России по самбо и дзюдо Ксения Задворнова, чемпионка России по синхронному плаванию Агния Тулупова, чемпионка России по волейболу Брайелин Мартинес, чемпион России по стендовой стрельбе Сергей Демин, чемпион, а также обладатель Кубка и Суперкубка России по хоккею на траве Марат Гафаров, чемпионка России по хоккею на траве Эльза Губайдулина, чемпионка России по фехтованию на рапирах Марта Мартьянова, чемпион России среди молодежи по легкой атлетике Владислав Цедилкин, финалистка Кубка России по волейболу на снегу Анастасия Павлова и чемпион России по плаванию в эстафете 4х50 м Алексей Крутых.

Лучшими тренерами признали Араика Маргаряна («Динамо-Казань», хоккей на траве, мужчины), Валентину Апельганец («Ак Барс Динамо», хоккей на траве, женщины), Светлану Демину (стендовая стрельба), Зорана Терзича («Динамо-Ак Барс», женский волейбол), Ильдара Шаймарданова (фехтование), Наталью Мендыгалиеву (сборная России по синхронному плаванию), Максима Дедловского (ОГО ФСО «Динамо» по плаванию) и Андрея Лебедева (пляжный волейбол и волейбол на снегу).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В достижениях республики есть и частица динамовцев»

«Есть результаты, есть достижения, есть успехи. Не стыдно о них говорить», – подвел итоги Асгат Сафаров. Он предложил признать работу общества удовлетворительной.

Также в конце пленума он отметил, что когда проводились Игры БРИКС, гости говорили о столице Татарстана, как об одном из самых красивых городов в Европе.

«В достижениях республики есть и частица динамовцев, которые на разных должностях – в МВД, таможне, УФСИНе, других наших коллективах – и спорт продвигают, и работу свою хорошо делают», – заключил руководитель Администрации Раиса РТ.