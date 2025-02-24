«Символ признания и благодарности»: Песошин вручил медали ветеранам Зеленодольска

В Зеленодольске состоялась торжественная церемония вручения медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Награды ветеранам вручили Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава города Михаил Афанасьев.

Юбилейные медали получили Ахат Латыпов и Николай Левагин, труженица тыла Анна Назарова, а также жительница блокадного Ленинграда Лиана Лукоянова.

«Забота о ветеранах всегда была одной из приоритетных задач. Сегодня, дорогие ветераны, вручаем вам юбилейные медали по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – как символ признания и благодарности за то, что вы своим подвигом обеспечили настоящее. Спасибо вам за знания и опыт, которые помогают строить будущее», – подчеркнул Алексей Песошин.

Эта награда – еще одно напоминание о подвиге поколения победителей, их мужестве и самоотверженности, благодаря которым была завоевана свобода страны.

2025-й объявлен в России и Татарстане Годом защитника Отечества. В этот год по всей стране проходят акции, призванные укрепить патриотический дух и отдать дань уважения всем, кто стоит на страже мира и безопасности Родины. Ранее в этом году Зеленодольск удостоился почетного звания «Город трудовой доблести».

«Каждый гражданин, от мала до велика, внес свой вклад в общее дело борьбы за свободу и независимость. 2025 год войдет в историю в первую очередь как год празднования 80-летия Великой Победы», – заметил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании оргкомитетов по подготовке и проведению в республике Года защитника Отечества и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.