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Общество 31 июля 2024 15:17

«Хочу стать профессионалом»: юный казанец об открытии этапа гонок на выносливость

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Школьник из Казани Расуль Самигуллин открыл этап чемпионата России по гонкам на выносливость «Garage Fest Игора драйв», который состоялся 28 июля в Санкт-Петербурге. Юный симрейсер и победитель первенства Республики Татарстан по картингу совершил почетный первый круг по трассе на новейшем российском суперкаре Rossa.

На Играх Будущего в Казани 14-летний Расуль продемонстрировал наилучшие результаты в гонках на автосимуляторах на стенде G-Drive и G-Energy. За свои успехи он получил возможность отправиться на реальную гонку. В прямом эфире «Игора драйв» Расуль рассказал о своих впечатлениях.

«Я впервые на фесте. Меня удивило связывание всего автоспорта в одном месте: тут и дрифт, и кольцевые гонки. Это очень интересно», – поделился юный гонщик.

Фото: скриншот

Расуль Самигуллин занимается профессиональным картингом уже три года и участвует в различных соревнованиях по всей республике.

Для Расуля самым трудным в картинге было научиться понимать работу машины. Однако, благодаря упорству и терпению, парень теперь способен давать ценные советы своему тренеру. Симуляторы гонок, в свою очередь, помогают ему лучше освоиться на трассе и адаптироваться к различным условиям.

«Я люблю весь автоспорт и смотрю все гонки Формулы-1. У нас в Татарстане очень ожесточенная борьба в этой сфере. В каждом классе по несколько человек, все проходят квалификацию, все едут на гонку. Возникают постоянные споры: после гонок вскрытие, осмотр мотора – то есть кого-то могут снять с соревнований. Это очень интересно – все по-взрослому. Моя мечта – стать профессиональным гонщиком, как Роман Русинов. Хочу ездить на таких же прототипах и становиться чемпионом мира», – поделился Расуль.

#гонки #соревнования
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