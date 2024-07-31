14-летний школьник из Казани открыл гонку на выносливость на чемпионате России

Фото: https://vk.com/gamesofuture

Расуль Самигуллин — 14-летний фиджитал-гонщик из Казани — принял участие в открытии кольцевой гонки REC. Фестиваль состоялся на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге, говорится в сообществе Игр будущего во «ВКонтакте».

Юный фиджитал-спортсмен вместе с участником Игр будущего – пилотом команды G-Drive Racing Романом Русиновым совершил демонстрационный круг на новейшем суперкаре Rossa.

В сообщении говорится, что казанец удостоился возможности открыть соревнования, став лучшим на гоночном симуляторе на стенде G-Drive во время открытия Игр в Казани.

Заезд проводился в рамках чемпионата России по гонкам на выносливость.