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14-летний школьник из Казани открыл гонку на выносливость на чемпионате России
Расуль Самигуллин — 14-летний фиджитал-гонщик из Казани — принял участие в открытии кольцевой гонки REC. Фестиваль состоялся на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге, говорится в сообществе Игр будущего во «ВКонтакте».
Юный фиджитал-спортсмен вместе с участником Игр будущего – пилотом команды G-Drive Racing Романом Русиновым совершил демонстрационный круг на новейшем суперкаре Rossa.
В сообщении говорится, что казанец удостоился возможности открыть соревнования, став лучшим на гоночном симуляторе на стенде G-Drive во время открытия Игр в Казани.
Заезд проводился в рамках чемпионата России по гонкам на выносливость.
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