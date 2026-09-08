Маргарита Симоньян: Сегодня мне объявят приговор – буду я жить или не буду

Маргарита Симоньян поделилась подробностями, связанными с ее состоянием здоровья. Соответствующее видеообращение она опубликовала в своем канале в МАКС. По ее словам, сегодня ей предстоит процедура, которая покажет ее дальнейшую участь.

«В 14 часов у меня начинается процедура под КТ, в результате которой мне объявят приговор: либо обвинительный, либо оправдательный. Мне скажут, буду я жить или не буду», – поделилась она.

Симоньян напомнила, что второй год она борется с раком молочной железы – перенесла операцию, химиотерапию и иные процедуры. Но сегодняшний день станет для нее судьбоносным.

«Сегодня в 14 часов начинается эта процедура под КТ, как мне написали врачи, это продлится примерно 5 часов. После этого станет понятно, останусь я еще пока тут с детьми маленькими, которых надо вырастить, или отправлюсь туда... Я не хочу говорить "умру" потому, что мы знаем, что Бог есть, а смерти нет», – резюмировала известная российская журналистка.