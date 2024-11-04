Симоньян призвала богатых россиян помогать участникам СВО

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян призвала материально обеспеченных граждан России оказывать помощь участникам специальной военной операции.

«Я бы хотела в очередной раз обратиться к обеспеченным, богатым людям — это ваша безусловная обязанность. Это внутренний должен быть закон сейчас, пока идут боевые действия — помогать», – приводит ее слова РИА Новости.

По ее словам, богатым россиянам также следует помогать жителям новых российских регионов и Курской и Белгородской областей.

Симоньян добавила, что все граждане страны должны быть вовлечены в общее дело по сохранению мира.

Ранее сообщалось, что Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий введение бесплатной юридической помощи в судах для участников СВО и их семей при рассмотрении некоторых категорий дел, в том числе о предоставлении льгот и соцгарантий, прекращении обязательств по уплате процентов по кредитам и защите наследственных прав.