Кабмин поддержал проект бесплатной юрпомощи в судах для участников СВО

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий введение бесплатной юридической помощи в судах для участников СВО и их семей при рассмотрении некоторых категорий дел, в том числе о предоставлении льгот и соцгарантий, прекращении обязательств по уплате процентов по кредитам и защите наследственных прав. Текст заключения кабмина появился в распоряжении ТАСС.

«Принимая во внимание, что оказание бесплатной юридической помощи является расходным обязательством субъектов РФ и должно осуществляться в пределах их бюджетов, правительство поддерживает законопроект при условии, что реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами о бюджетах субъектов РФ на очередной финансовый год и плановый период», – говорится в документе.