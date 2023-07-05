Симоньян назвала нового гендиректора ТАСС «одним из самых порядочных и правильных»

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала назначение нового генерального директора ТАСС. Она отметила, что Андрей Кондрашов «один из самых порядочных и правильных» людей, известных ей.

«Андрей Кондрашов и Сергей Михайлов (предшественник Кондрашова – прим. Т-и) — мои друзья. Сергей за 11 лет сделал ТАСС современным, мощным агентством с отличной цитируемостью и громкими проектами. Андрей — не только безукоризненный мастер современной политической журналистики (как творчески, так и управленчески), главное — он один из самых порядочных, правильных людей из всех, кого я когда-либо знала. В добрый путь!» — написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, до назначения в агентство Кондрашов работал заместителем главы ВГТРК. О его новой должности сообщило сегодня Правительство России.

Андрей Кондрашов родился 30 июня 1973 года в Алма-Ате. Карьеру в СМИ начал в 1991 году в программе «Вести». В 1992-м зачислен в штат ВГТРК.

Освещал события в «горячих точках» — Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане.

В разные годы был ведущим программ «Вести», «Вести недели», а также директором дирекции «Вестей».

2 апреля 2018 года стало известно о его назначении первым заместителем генерального директора ВГТРК. В данной должности он занимался информационным направлением холдинга.

В июне 2018 года Кондрашов стал ведущим телевизионной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в паре с Кириллом Клеймёновым.

Является автором документальных фильмов «Афган», «Березовский», «Крым. Путь на Родину», «Валаам», «Путин». Член Академии российского телевидения, президиума Международной академии народной дипломатии.