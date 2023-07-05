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Мишустин назначил нового гендиректора ТАСС
Новым генеральным директором «Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС)» назначен экс-заместитель главы ВГТРК Андрей Кондрашов. Распоряжение об этом подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На официальном интернет-портале правовой информации также опубликовали другой документ, где сказано о прекращении полномочий Сергея Михайлова, который возглавлял информационное агентство ранее.
«Освободить Михайлова Сергея Владимировича от должности <...> по его просьбе», — сказано в тексте.
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